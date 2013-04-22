Создать мобильную версию сайта

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Закрыт3 заявки176 просмотров

День добрый. Есть задача создать мобильную версию сайта kurier.ua

Из функционала который нужен - Трекинг, калькулятор (если возможно), список представительств, страницы с текстом (о нас и т.д.), Оформление заявки

Указывайте примерно цену/сроки.

Заранее спасибо

12 лет назад
bernatskiy
Андрей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров