Верстка 3-х внутренних однотипных страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок149 просмотров

Нужна верстка 3-х однотипных страниц

В верстке никаких картинок (кроме иконок на прозрачном фоне)

Кроссбраузерная, валидная верстка. Слоями (никаких таблиц)

По поводу Konstruktor_catalog_tree.png

Центральную табличку верстать div-ами, но в виде таблицы (через display: table), одноуровневой таблицы.

Строчки таблицы соответственно будуть иметь классы (level1, level2, level3)

12 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hurrdurr
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$75
2 дня
Очень доволен сотрудничеством, Максим сделал всё в срок, быстро внёс все необходимые поправки в вёрстку.
Заказчик не придирается по мелочам, это приятно. Своевременная оплата, чётко поставленная задача, в общем всё отлично.

Заявки фрилансеров

hurrdurr
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад