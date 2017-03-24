Сверстать под wordpress

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Завершен4 заявки247 просмотров

Переделать верстку для сайта http://fito-recept.ru/, так что бы она была резиновой и нормально отображалась в IE, Firefox, Chrome и Safari (сейчас все слева, а нужно растянуть на весь экран). Натянуть дизайн на wordpress: "народная медицина" это рубрики, "лекарственные растения" - метки. Для страницы поста вместо маленьних блоков должен быть один блок в таком же стиле, но с белым фоном.

UPD: приоритет верстке. С натягиванием на вордпресс могу справится сама. С вас главное верстка двух страниц: главной и страницы поста.

WordPress
12 лет назад
Roksalana_DEL
Эльвира 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dimash24
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
3 дня
Рекомендую
Хороший заказчик, четкое задание и быстрая проверка. Спасибо!

Заявки фрилансеров

dimash24
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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