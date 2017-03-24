Требуется сделать верстку строки поиска из нашего дизайна на сайте medt-omsk.ru сделать требуется сегодня. дизайн предоставляется после одобрения заявки
Сверстать под wordpress
Переделать верстку для сайта http://fito-recept.ru/, так что бы она была резиновой и нормально отображалась в IE, Firefox, Chrome и Safari (сейчас все слева, а нужно растянуть на весь экран). Натянуть дизайн на wordpress: "народная медицина" это рубрики, "лекарственные растения" - метки. Для страницы поста вместо маленьних блоков должен быть один блок в таком же стиле, но с белым фоном.
UPD: приоритет верстке. С натягиванием на вордпресс могу справится сама. С вас главное верстка двух страниц: главной и страницы поста.
Выбранный исполнитель
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