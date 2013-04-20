Адаптация DLE шаблона под версию 9.8

Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах.

Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, привести его в валидный вид.