Имеется html шаблон (во вложении). Вроде как он адаптивный. Большие экраны его корректно отображают, но с остальными - беда – верхнее меню не отображается. Плюс проблемы с размером заголовков. Нужно поправить файл стилей ...
Адаптация DLE шаблона под версию 9.8
Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах.
Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, привести его в валидный вид.
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