После обновления до 16 битрикса, выплыла ошибка в кастомном компоненте. [b]Fatal error[/b]: Class 'CUserCustom' not found in [b]/home/bitrix/www/bitrix/components/...... [/b]Нужно исправить ошибку.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Debian 7.0 x86-64 Wheezy ISPmanager-Lite 4.4.10.28 vps на xen Нужно: 1.Решить проблему, которая периодически сайт вешает с 502 2015/10/19 12:53:17 [error] 2051#0: *70488 upstream prematurely closedconnection while reading response header from upstream, client: **.***.***.***, server: *******.ru, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://***********:81/", ...Завершен8 лет назад
1.Необходимо разместить текст в википедии о ГУП МосгорБТИ с максимальным процентом прохода модерации. 2.Необходимо в тематических разделах вики разместить ссылки на сайт. Нужен человек с опытом удачного размещения текстов. Готовы работать в 2 этапа: 1 этап - размещение ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен лендинг под ключ (макет, верстка, интеграция), совместно со мной придуманная идея и Ваша реализация. Это должна быть не отдельная страница, а вставка в тело главной страницы существующего сайта, который работает на Битрикс. Главная страница состоит из ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна верстка простого psd, две страницы: 1 страница в 3 колонки. 2 страница в 2 колонки. Интеграция в diafanCMS актуальной версии. Интеграция нужна только двух этих страниц.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Простой одностраничный дизайн. Примерный аналог http://www.rocmk.ru/ с некоторыми дополнениями. Нужно срочно. В аттаче примерная шпка. Прошу указывать цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен дизайн, верстка и интеграция в DiafanCMS последней версии. Обычный инфосайт, соответственно отрисовка psd нужна всего ОДНОЙ страницы. Модули типа обратная связь, статьи, вопрос-ответ и остальные, нужно оптимизировать под общую концепцию дизайна (шрифты, стили и т.д) и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо спарсить данные с сайта, вид урлов по маске id/1 - id/6000 и т.д На каждой странице нужно спарсить заданные поля, всего 4 - 6 полей, все данные в полях единообразные. (1 поле с текстом ...Завершен10 лет назад
Нужен лендинг под ключ. Это должна быть не отдельная страница а вставка в главную страницу существующего сайта. Сайт на битрикс, главная страница состоит из шапки, левого блока навигации и слайдера (в верхней части тела страницы, под шапкой). В ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Размер 860x400. Оконно строительная тематика. Картинки для размещения в слайдере, в верхней части страницы http://www.lateral.ru/ Что мне нравится - http://okron.com.ua/ - красивые картинки в слайдере, если вы можете такое, будет отлично. Составляющие картинок можно брать в банках изображений. Прошу указывать ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть шаблон под dle9.5-9.6. Необходимо оптимизировать его под версию 10.1, если нужно, переработать верстку. Настроить и подключить модули типа "слайдер", исходники модулей на .php имеются. Помочь в кастомизации шаблона, это rip, необходимо уникализировать.Завершен10 лет назад
Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики. Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации. Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д Оставляйте примерную цену и сроки.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
2 раза в сутки зависает впс сервер, сапорт говорит смотрите ошибки у себя. нагрузка и проц в норме. Требуется, разобрать логи, выявить и решить проблему, при невозможности решить - помочь составить профессиональное общение с сапортом. xen vps хостинг ...Завершен11 лет назад
Настройка php, mysql, акселератора и других модулей для оптимальной и быстрой работы популярных cms, таких как: dle, joomla, bitrix, wp, diafan - etc root CentOS 6.3 x86-64 Сервер управляется - isp manager. php как fastcgi или как модуль - ...Завершен11 лет назад
Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах. Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, привести его ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. Необходимо сделать логотип для детского садика. Статик, мультяшный вид, яркие краски. Примерное ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать шаблон/дизайн под Diafan.CMS 5. под ключ. Идеально чистый и валидный код - div+css, удобные выпадающие меню. Формат веб 2.0, 3 колонки, середина резиновая. Исходник предоставляю, либо готовый шаблон от темплейтмонстров либо psd исходник, по договоренности. Прошу указывать ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать комплект gif и png баннеров. 468х60 gif анимаця + png (2 шт) 240x400 gif анимаця + png (2 шт) 728х90 gif анимаця + png (2 шт) 600х90 gif анимаця + png (2 шт) 200х300 gif анимаця + png ...Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Механика игры пока решается, примерно это будет простенький кликер. Пример: за максимально короткое время, выполнить ряд действий (понажимать, пострелять, подвигать). Нужно: 1.Регистрация и авторизация игроков. 2.Сохранение и вывод результата. 3.Таблица игроков с результатами. Присылайте контакты, куда можно скинуть ТЗ.Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Вот назрела задача по созданию flash игры для корпоративного сайта. Механика игры пока решается, примерно это будет простенький кликер. Пример: за максимально короткое время, выполнить ряд действий (понажимать, пострелять, подвигать). Нужно: 1.Регистрация и авторизация игроков. 2.Сохранение и вывод результата. 3.Таблица игроков ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад