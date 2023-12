Debian 7.0 x86-64 Wheezy ISPmanager-Lite 4.4.10.28 vps на xen Нужно: 1.Решить проблему, которая периодически сайт вешает с 502 2015/10/19 12:53:17 [error] 2051#0: *70488 upstream prematurely closedconnection while reading response header from upstream, client: **.***.***.***, server: *******.ru, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://***********:81/", ...