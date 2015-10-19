inspektor

Александр inspektor

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Конфигурация веб сервера, vps, Debian 7.0 + ISP + Bitrix

    Debian 7.0 x86-64 Wheezy ISPmanager-Lite 4.4.10.28 vps на xen Нужно: 1.Решить проблему, которая периодически сайт вешает с 502 2015/10/19 12:53:17 [error] 2051#0: *70488 upstream prematurely closedconnection while reading response header from upstream, client: **.***.***.***, server: *******.ru, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://***********:81/", ...

    Debian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Размещение текста на ru.wikipedia.org

    1.Необходимо разместить текст в википедии о ГУП МосгорБТИ с максимальным процентом прохода модерации. 2.Необходимо в тематических разделах вики разместить ссылки на сайт. Нужен человек с опытом удачного размещения текстов. Готовы работать в 2 этапа: 1 этап - размещение ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг на битрикс

    Нужен лендинг под ключ (макет, верстка, интеграция), совместно со мной придуманная идея и Ваша реализация. Это должна быть не отдельная страница, а вставка в тело главной страницы существующего сайта, который работает на Битрикс. Главная страница состоит из ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка psd, интеграция в diafanCMS

    Нужна верстка простого psd, две страницы: 1 страница в 3 колонки. 2 страница в 2 колонки. Интеграция в diafanCMS актуальной версии. Интеграция нужна только двух этих страниц.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Psd дизайн 1 страницы

    Простой одностраничный дизайн. Примерный аналог http://www.rocmk.ru/ с некоторыми дополнениями. Нужно срочно. В аттаче примерная шпка. Прошу указывать цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и интеграция для diafanCMS, отрисовка psd.

    Нужен дизайн, верстка и интеграция в DiafanCMS последней версии. Обычный инфосайт, соответственно отрисовка psd нужна всего ОДНОЙ страницы. Модули типа обратная связь, статьи, вопрос-ответ и остальные, нужно оптимизировать под общую концепцию дизайна (шрифты, стили и т.д) и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Спарсить данные с сайта

    Необходимо спарсить данные с сайта, вид урлов по маске id/1 - id/6000 и т.д На каждой странице нужно спарсить заданные поля, всего 4 - 6 полей, все данные в полях единообразные. (1 поле с текстом ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лендинг и его оптимизация под главную

    Нужен лендинг под ключ. Это должна быть не отдельная страница а вставка в главную страницу существующего сайта. Сайт на битрикс, главная страница состоит из шапки, левого блока навигации и слайдера (в верхней части тела страницы, под шапкой). В ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Промо картинки для слайдера

    Размер 860x400. Оконно строительная тематика. Картинки для размещения в слайдере, в верхней части страницы http://www.lateral.ru/ Что мне нравится - http://okron.com.ua/ - красивые картинки в слайдере, если вы можете такое, будет отлично. Составляющие картинок можно брать в банках изображений. Прошу указывать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация шаблона DLE с 9.5 до 10.1

    Есть шаблон под dle9.5-9.6. Необходимо оптимизировать его под версию 10.1, если нужно, переработать верстку. Настроить и подключить модули типа "слайдер", исходники модулей на .php имеются. Помочь в кастомизации шаблона, это rip, необходимо уникализировать.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шаблон сайта на DLE

    Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики. Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации. Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д Оставляйте примерную цену и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анализ логов и конфигурация сервера

    2 раза в сутки зависает впс сервер, сапорт говорит смотрите ошибки у себя. нагрузка и проц в норме. Требуется, разобрать логи, выявить и решить проблему, при невозможности решить - помочь составить профессиональное общение с сапортом. xen vps хостинг ...

    MySQLCentOSApache
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Конфигурация vps для работы в популярных cms

    Настройка php, mysql, акселератора и других модулей для оптимальной и быстрой работы популярных cms, таких как: dle, joomla, bitrix, wp, diafan - etc root CentOS 6.3 x86-64 Сервер управляется - isp manager. php как fastcgi или как модуль - ...

    PHPMySQLJoomlaCentOS
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Адаптация DLE шаблона под версию 9.8

    Есть рабочий шаблон для dle, делали еще под бородатую версию, до 9.6 своими силами делал апдейты под изменения в шаблонах. Сейчас стоит нужда оптимизировать шаблон в соответствии с новыми шаблонными функциями, поправить корявости верстки, привести его ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для детского сада

    Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. Необходимо сделать логотип для детского садика. Статик, мультяшный вид, яркие краски. Примерное ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка дизайна/шаблона для Diafan.CMS

    Нужно сделать шаблон/дизайн под Diafan.CMS 5. под ключ. Идеально чистый и валидный код - div+css, удобные выпадающие меню. Формат веб 2.0, 3 колонки, середина резиновая. Исходник предоставляю, либо готовый шаблон от темплейтмонстров либо psd исходник, по договоренности. Прошу указывать ...

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комплект баннеров

    Необходимо сделать комплект gif и png баннеров. 468х60 gif анимаця + png (2 шт) 240x400 gif анимаця + png (2 шт) 728х90 gif анимаця + png (2 шт) 600х90 gif анимаця + png (2 шт) 200х300 gif анимаця + png ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-игра

    Здравствуйте. Механика игры пока решается, примерно это будет простенький кликер. Пример: за максимально короткое время, выполнить ряд действий (понажимать, пострелять, подвигать). Нужно: 1.Регистрация и авторизация игроков. 2.Сохранение и вывод результата. 3.Таблица игроков с результатами. Присылайте контакты, куда можно скинуть ТЗ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Mini-flash игра для корпоративного сайта

    Здравствуйте. Вот назрела задача по созданию flash игры для корпоративного сайта. Механика игры пока решается, примерно это будет простенький кликер. Пример: за максимально короткое время, выполнить ряд действий (понажимать, пострелять, подвигать). Нужно: 1.Регистрация и авторизация игроков. 2.Сохранение и вывод результата. 3.Таблица игроков ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Конфигурация веб сервера, vps, Debian 7.0 + ISP + Bitrix
приятный адекватный заказчик
все сделано отлично
Ответный отзыв
WebmasteR7
Юрий 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Лендинг на битрикс
Полностью доволен сотрудничеством.
Отлично поработали, все сделано в срок, качественно и доступно!
Ответный отзыв
chupacabramiamor
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Отладка send mail форм сайта
Все отлично!
Качественно и главное быстро Андрей поправил проблемы в наших скриптах. Спасибо.
Ответный отзыв
Jenia
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Парсинг данных
Спасибо за заказ!
Быстро и качественно Евгений (Jenia) сделал скрипт, именно то что мне было нужно. Данный скрипт сделал за 5 минут работу, которую я планировал делать 2 недели. Огромное человеческое спасибо!
Ответный отзыв
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Анализ логов и конфигурация сервера
после получения четкого ТЗ все прошло успешно рекомендую к сотрудничеству
Человек компетентный, но видимо мой сервер слишком индивидуален.) Проблема решилась только сменой хостера.
Ответный отзыв