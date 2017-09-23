На сайте, который посвящён лекарственным средствам, скопилось несколько сотен неотвеченных вопросов от посетителей о различных лек. препаратах. Обычно спрашивают о том, как правильно принимать, о совместимости и т. д. Нужно на все эти вопросы ответить. ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрытгод назад
Требуется исполнитель для редактирования текстов на сайте. Тексты взяты из справочника с официальными документами. Из-за этого они не всегда выглядят как хотелось бы. Нужно удалить лишние переносы или добавить их,расставить заголовки, сверить, чтобы текст выглядел ...Редактирование и Корректура79 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу PHP-программиста для решения нескольких задач для уже существующего сайта. В первую очередь это будут задачи по импорту информации из разных форматов (JSON, XML и т. д.) в MySQL и MongoDB. Позже нужно будет написать ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Проект имеет две части и хотелось бы найти исполнителя, который сможет выполнить обе. [b]1. Написание статей[/b] Требуется автор для написания статей тематики лекарства/медицина/здоровье. Объём работы: на данный момент требуется написать 10-20 статей. В будущем возможно написание большего ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется скопировать и добавить на сайт много тектов официальной документации. Алгоритм таков: 1. Я вам присылаю список ссылок. 2. Кликаете по ссылке и открываете в браузере файл с документом. 3. Копируете текст документа из браузера в Microsoft Word ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется нарисовать картинку-обложку для страницы Facebook на основе уже существующего дизайна сайта. Тематика - медицина/здоровье.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется автор для написания текстов тематики медицина/здоровье для написания 20-50 статей. Требование к автору: наличие высшего медицинского образования. Требование к текстам: [list=1][*]Статьи должны быть интересными. То есть, нужна не только уникальность, но и очень хорошее содержание. Эти тексты ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется консультация по облачному сервису Microsoft Azure. Если у вас есть опыт работы с этим сервисом, то у меня имеется ряд вопросов по переносу туда приложений.Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать парсер/граббер для получения технических текстов с гос. сайта. Текстов где-то 13 тыс. После получения самих текстов, нужно будет их распарсить, чтобы разные части текста попадали в разные поля базы данных. Если кратко и ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Для уже готового дизайна сайта требуется нарисовать несколько иконок: 1. Нужна иконка favicon.ico. 2. Нужны иконки для мобильных устройств, чтобы ссылку на сайт можно было добавлять на экран в телефоне. Такие же как favicon.ico, но большего размера. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сайт "под ключ". Вот требования: 1. Тематика: дети. 2. CMS: Drupal 8. 3. Тема дизайна: любая бесплатная, которая подходит по тематике. Если есть возможность уникализировать тему, то это было бы плюсом. 4. Контент: уникальный. Нужно будет купить на какой-то ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для крупного портала требуется разработать дополнительный раздел - агрегатор цен на товары в отрасли. Проблема в том, что количество позиций, по которым нужно будет проводить сравнение/выборку, может составлять от 5 до 200 млн. Соответственно, не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется исполнитель для написания и дополнения инструкций для лекарственных средств. Требования: 1. Наличие высшего фармацевтического (предпочтительнее) или медицинского образования. 2. Опыт работы по специальности (хотя бы небольшой). 3. Умение грамотно писать на русском языке. Суть работы: 1. Написание инструкций (текст должен ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для уже работающего сайта нужно сделать правки в вёрстке, для улучшения удобства просмотра на мобильных устройствах. По сути, нужно вытянуть контент, сделать меню в виде иконки и т. д. Общий список изменений нужно будет предварительно ...Завершен9 лет назад
Есть текст объёмом 3,5 МБ. Нужно из него выделить наиболее используемые ключевые слова и фразы. Нужно выделить однословные, двухсловные и трёхсловные фразы с сортировкой по количеству употреблений фразы в тексте.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте: 1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация). 2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга. Периодически ...Завершен9 лет назад
Для медицинского сайта требуется корректор для периодических заданий. Филологическое образование приветствуется. Медицинское образование приветствуется. Если вы оставляете предложение, то не забывайте, пожалуйста, указывать ваши расценки.Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт9 лет назад
Для медицинского сайта требуется корректор для периодических заданий. В основном, требуется правка (в соответствии с правилами русского языка) статей авторов. Иногда нужно немного исправить стилистику. Работа не связана с медициной, поэтому образование в этой сфере ...Редактирование и Корректура53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать поправки на странице, чтобы она выглядела нормально при просмотре на мобильных устройствах. Желательно править только CSS. Если нет возможности это сделать правя CSS, то можно JS использовать тоже. Сроки поджимают. Нужно до конца ...Завершен10 лет назад
Требуется перенести форум с vBulletin 4 на Drupal 7 (Advanced forum + другие модули). Примерные требования: - Перенос пользователей, разделов и тем (должно быть возможно с помощью vBulletin to Drupal (https://drupal.org/project/vbtodrupal)). - Перенос всех адресов (редиректы не допускаются ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад