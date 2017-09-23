Jenia

Евгений Jenia

 
39 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Составить ответы на вопросы о лек. средствах

    На сайте, который посвящён лекарственным средствам, скопилось несколько сотен неотвеченных вопросов от посетителей о различных лек. препаратах. Обычно спрашивают о том, как правильно принимать, о совместимости и т. д. Нужно на все эти вопросы ответить. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Редактированиие текстов на сайте

    Требуется исполнитель для редактирования текстов на сайте. Тексты взяты из справочника с официальными документами. Из-за этого они не всегда выглядят как хотелось бы. Нужно удалить лишние переносы или добавить их,расставить заголовки, сверить, чтобы текст выглядел ...

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура79 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу PHP-программиста для решения нескольких задач

    Ищу PHP-программиста для решения нескольких задач для уже существующего сайта. В первую очередь это будут задачи по импорту информации из разных форматов (JSON, XML и т. д.) в MySQL и MongoDB. Позже нужно будет написать ...

    PHPMySQLMongoDBDrupal
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется автор/редактор медицинских текстов

    Проект имеет две части и хотелось бы найти исполнителя, который сможет выполнить обе. [b]1. Написание статей[/b] Требуется автор для написания статей тематики лекарства/медицина/здоровье. Объём работы: на данный момент требуется написать 10-20 статей. В будущем возможно написание большего ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирование и постинг текстов

    Требуется скопировать и добавить на сайт много тектов официальной документации. Алгоритм таков: 1. Я вам присылаю список ссылок. 2. Кликаете по ссылке и открываете в браузере файл с документом. 3. Копируете текст документа из браузера в Microsoft Word ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется автор медицинских текстов

    Требуется автор для написания текстов тематики медицина/здоровье для написания 20-50 статей. Требование к автору: наличие высшего медицинского образования. Требование к текстам: [list=1][*]Статьи должны быть интересными. То есть, нужна не только уникальность, но и очень хорошее содержание. Эти тексты ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать парсер/граббер

    Требуется написать парсер/граббер для получения технических текстов с гос. сайта. Текстов где-то 13 тыс. После получения самих текстов, нужно будет их распарсить, чтобы разные части текста попадали в разные поля базы данных. Если кратко и ...

    PHPDrupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать несколько иконок

    Для уже готового дизайна сайта требуется нарисовать несколько иконок: 1. Нужна иконка favicon.ico. 2. Нужны иконки для мобильных устройств, чтобы ссылку на сайт можно было добавлять на экран в телефоне. Такие же как favicon.ico, но большего размера. ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт на Drupal 8

    Требуется сайт "под ключ". Вот требования:  1. Тематика: дети.  2. CMS: Drupal 8.  3. Тема дизайна: любая бесплатная, которая подходит по тематике. Если есть возможность уникализировать тему, то это было бы плюсом. 4. Контент: уникальный. Нужно будет купить на какой-то ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка агрегатора цен

    Для крупного портала требуется разработать дополнительный раздел - агрегатор цен на товары в отрасли. Проблема в том, что количество позиций, по которым нужно будет проводить сравнение/выборку, может составлять от 5 до 200 млн. Соответственно, не ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание и дополнение инструкций для лек. средств

    Требуется исполнитель для написания и дополнения инструкций для лекарственных средств. Требования: 1. Наличие высшего фармацевтического (предпочтительнее) или медицинского образования. 2. Опыт работы по специальности (хотя бы небольшой). 3. Умение грамотно писать на русском языке. Суть работы: 1. Написание инструкций (текст должен ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка для сайта

    Для уже работающего сайта нужно сделать правки в вёрстке, для улучшения удобства просмотра на мобильных устройствах. По сути, нужно вытянуть контент, сделать меню в виде иконки и т. д. Общий список изменений нужно будет предварительно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Выделить ключевые слова из текста

    Есть текст объёмом 3,5 МБ. Нужно из него выделить наиболее используемые ключевые слова и фразы. Нужно выделить однословные, двухсловные и трёхсловные фразы с сортировкой по количеству употреблений фразы в тексте.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Выполнение пары небольших заданий

    Ищу HTML-верстальщика для работы над парой изменений на сайте: 1. Нужно сделать сайт более оптимизированным под мобильные устройства (тут нужна будет консультация, а потом реализация). 2. Нужно с помощью CSS правильно расположить два блока друг относительно друга. Периодически ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется корректор

    Для медицинского сайта требуется корректор для периодических заданий. Филологическое образование приветствуется. Медицинское образование приветствуется. Если вы оставляете предложение, то не забывайте, пожалуйста, указывать ваши расценки.

    Редактирование и Корректура36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется корректор

    Для медицинского сайта требуется корректор для периодических заданий. В основном, требуется правка (в соответствии с правилами русского языка) статей авторов. Иногда нужно немного исправить стилистику. Работа не связана с медициной, поэтому образование в этой сфере ...

    Редактирование и Корректура53 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить вёрстку для мобильных устройств

    Нужно сделать поправки на странице, чтобы она выглядела нормально при просмотре на мобильных устройствах. Желательно править только CSS. Если нет возможности это сделать правя CSS, то можно JS использовать тоже. Сроки поджимают. Нужно до конца ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенос форума с vBulletin 4 на Drupal 7

    Требуется перенести форум с vBulletin 4 на Drupal 7 (Advanced forum + другие модули). Примерные требования: - Перенос пользователей, разделов и тем (должно быть возможно с помощью vBulletin to Drupal (https://drupal.org/project/vbtodrupal)). - Перенос всех адресов (редиректы не допускаются ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
katya17
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сайт на Drupal 8
Спасибо. Работа оплачена точно в срок
Работа была выполнена в срок. Качеством доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать несколько иконок
Отличный заказчик. Точно знает что хочет увидеть на выходе. Оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую.
Спасибо Сергею за иконки для сайта. Работа была выполнена качественно и в срок. Все мои замечания были учтены, а поправки сделаны очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
bayzeel
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Адаптивная верстка для сайта
Очень доволен сотрудничеством с Евгением, человек четко ставит задачи и дает возможность спокойно работать, не отвлекая по мелочам. Оплата в срок. За выполнение дополнительных задач, дополнительная оплата. Рекомендую!
Очень доволен исполнителем. Работа была выполнена вовремя и качественно. Особенно хочу отметить, что Василий не пропадал, постоянно выходил на связь и давал развёрнутые ответы на все мои вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Выделить ключевые слова из текста
Все отлично, рекомендую
Задание было выполнено. В общем, впечатления от сотрудничества положительные.
Ответный отзыв
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Выполнение пары небольших заданий
Ответственный и понимающий человек. Оплата моментально и даже больше, чем заслужил.
Максим помог с решение проблем с HTML/CSS. Качеством услуг доволен.
Ответный отзыв