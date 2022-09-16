Составить ответы на вопросы о лек. средствах

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Закрыт10 заявок311 просмотров

На сайте, который посвящён лекарственным средствам, скопилось несколько сотен неотвеченных вопросов от посетителей о различных лек. препаратах. Обычно спрашивают о том, как правильно принимать, о совместимости и т. д. Нужно на все эти вопросы ответить. Ответ, обычно, укладывается в 2-5 предложений, но бывает, что нужно подробно расписать.

Требуется высшее фармацевтическое образование.

3 года назад
Jenia
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