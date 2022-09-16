На сайте, который посвящён лекарственным средствам, скопилось несколько сотен неотвеченных вопросов от посетителей о различных лек. препаратах. Обычно спрашивают о том, как правильно принимать, о совместимости и т. д. Нужно на все эти вопросы ответить. Ответ, обычно, укладывается в 2-5 предложений, но бывает, что нужно подробно расписать.

Требуется высшее фармацевтическое образование.