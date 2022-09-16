Замовляється написання SEO статті обсягом 4000-5000 символів про телевізори. Необхідно висвітлити теми 4К-телевізорів, типи і характеристики телевізорів (OLED, LED), а також відомі бренди. Важливо використовувати надані ключі у точній формі, з унікальністю контенту 95% і оплатою 2$ за 1000 символів.
Написание текста о слияние трёх проектов GTA SA:MP
Доброго времени суток!
нужно написать текст о обьядененте трёх проектов GTA SAMP.
Нужно грамотно и эффективно преподнести текст
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