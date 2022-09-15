SEO стаття

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Закрыт25 заявок366 просмотров

SEO cтаття про телевізори

SEO Requirements

  • Кількість символів: 4000-5000.
  • Ціль написати матеріал відповівши на всі питання в розділі “Структура контенту”, а також використання максимальної кількості представлених ключів.
  • Важливо, що ключі мають бути використані у точній відповідності, тобто без зміни роду, форми і т.д
  • Треба використати мінімально 50% ключів. (список ключів надаємо, близько 70шт)
  • Один ключ можна використати в тексті лише раз
  • Унікальність контенту 95%
Структура контенту:
  • Розказати про 4К-телевізори, що це таке ?
  • Основні типи та характеристики телевізорів: OLED, LED, які є екрани, розширення, дюйми і т.д
  • Відомі бренди і виробники телевізорів
Оплата за 1000 символів 2$
3 года назад
olyagold
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