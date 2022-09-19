Требуется написать тексты для категорий сайта по продаже полиэтиленовой продукции, таких как стрейч пленка, пакеты zip lock и пленка для теплиц. Тексты должны быть уникальными, понятными и содержать информацию о производстве, технических характеристиках и преимуществах продукции. Объем текста — 1000-1200 символов без пробелов. Обязательно использование ключевых слов.
Копирайтер
Необходимо, написать тексты для сайта. Тематика IT технологии, серверы, программы, приложения, с умеренной долей маркетинга. Кто готов взяться пишите. Понимание темы обязательно. Портфолио, нужно прочитать несколько текстов, которые вы писали.
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