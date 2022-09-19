Копирайтер

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок293 просмотра

Необходимо, написать тексты для сайта. Тематика IT технологии, серверы, программы, приложения, с умеренной долей маркетинга. Кто готов взяться пишите. Понимание темы обязательно. Портфолио, нужно прочитать несколько текстов, которые вы писали.

3 года назад
olegww
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_937_9992
34 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$70
12 дней
Escrow
Спасибо Александру, очень ответственно подошел к задаче, и выполнил ее на отлично. Быстро, красиво, креативно. Лучшие рекомендации!
Максимально комфортное сотрудничество. Отдельное спасибо за адекватную обратную связь.

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