Требуется написать статью объемом 2000 символов без пробелов на тему онлайн займов. Ознакомьтесь с техническим заданием, в котором представлен пример. Работа должна быть выполнена быстро и оплачивается высоко.
Написать 20 статей по автомобильной тематике
Нужно написать 20 статей информационных статей по ТЗ для автомобильного сайта - ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы.
Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.
Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в
сотрудничестве. Оплата на Юмани, Qiwi, карту российского банка или через
P2P Binance.
Заявки фрилансеров
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