Нужно написать пару продающихся текстов для историй в инстаграмме . И так же пару текстов для постов. Всё что касается фотографии. Текст должен не только цеплять но и желательно, что бы после прочитанного текста хотели обращаться по поводу фотографий именно ко мне. Могу предложить работу на длительный срок . Моя рабочая странница Andrijevska.pho