Написать тексты на сайт

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Нужно написать пару продающихся текстов для историй в инстаграмме . И так же пару текстов для постов. Всё что касается фотографии. Текст должен не только цеплять но и желательно, что бы после прочитанного текста хотели обращаться по поводу фотографий именно ко мне. Могу предложить работу на длительный срок . Моя рабочая странница Andrijevska.pho

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