Написать статью на тему: Банкротство - что это?

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Завершен11 заявок709 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема:  Банкротство - что это?

(если нужно можем дать доступ к плагину на тестовом домене)

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

Написание статей
3 года назад
Juri2022
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2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

FunnyFoxy
Арина 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$3
10 дней
Отличный автор. Хорошая и грамотная статья получилась. Рекомендую!
Хороший заказчик. Интересные задания. Все грамотно и по делу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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