Требуется копирайтер для написания и размещения 80-120 отзывов на два проекта. Отзывы необходимо разместить на Гугл и Яндекс картах. Опыт работы обязателен, цена оговаривается с исполнителем.
Написать статью на тему: Банкротство - что это?
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Банкротство - что это?
(если нужно можем дать доступ к плагину на тестовом домене)
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
Выбранный исполнитель
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