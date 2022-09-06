Создание карточек на маркетплейсах

Необходимо написать продающий текст для объявления на авито о зеленой косметической глине. Упаковать информацию о товаре на развес и в формате 300гр. Описать полезные свойства, включая омолаживающий эффект и применение как примочки или внутрь. Текст должен быть оптимизирован для поиска в разных городах России.