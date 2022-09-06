Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься написанием текстов на русском языке по источникам на английском языке (хорошее знание языка не обязательно, можно пользоваться переводчиками).

Мы можем предложить стабильный объем работы, минимум 10 текстов каждую неделю (4000-5000 знаков каждый).

Оплата: $1,5 за 1000 знаков без пробелов в начале, возможен рост ставки через пару месяцев работы.

Если вас заинтересовала вакансия, пишите на почту: [email protected]

Требования к кандидатам:

- Грамотная письменная речь на русском языке.

- Понимание принципов создание SEO-текстов.

- Быстрое выполнение задач.

- Умение писать структурированные тексты без воды.

Знание темы, опыт работы в данной сфере будет плюсом.

Контакт: [email protected]