Требуется качественный рерайт основного текста объемом 1000 символов. Необходимо переписать материал, исключив лишние слова и сохранив суть. Ожидается профессиональный подход к копирайтингу и внимание к деталям.
Фейк активность в чате (телеграм)
Необходимо сделать 20-30 сообщений. Изображение фейк активности (то есть ввести переписку)
То есть я вам даю 5-10 аккаунтов, и по тематики криптовалюте - вы начинаете диалог (грубо говоря сам с собой)
1) Вы должны уметь заходить на 3+ аккаунта в telegram
2) Самые базовые понятие по тематики криптовалют
Странная конечно задача, но пишите сразу по цене - обговорим :)
Нужен 1 только человек
Заявки фрилансеров
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