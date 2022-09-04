Необходимо сделать 20-30 сообщений. Изображение фейк активности (то есть ввести переписку)

То есть я вам даю 5-10 аккаунтов, и по тематики криптовалюте - вы начинаете диалог (грубо говоря сам с собой)

1) Вы должны уметь заходить на 3+ аккаунта в telegram

2) Самые базовые понятие по тематики криптовалют

Странная конечно задача, но пишите сразу по цене - обговорим :)

Нужен 1 только человек