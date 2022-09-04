Фейк активность в чате (телеграм)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок227 просмотров

Необходимо сделать 20-30 сообщений. Изображение фейк активности (то есть ввести переписку)

То есть я вам даю 5-10 аккаунтов, и по тематики криптовалюте - вы начинаете диалог (грубо говоря сам с собой)

1) Вы должны уметь заходить на 3+ аккаунта в telegram

2) Самые базовые понятие по тематики криптовалют

Странная конечно задача, но пишите сразу по цене - обговорим :)

Нужен 1 только человек

3 года назад
nikfr
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Аружан
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
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3 года назад
Кирилл
 
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Артем
 
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Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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