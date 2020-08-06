nikfr

Фромов Никита nikfr

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$29
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Фейк активность в чате (телеграм)

    Необходимо сделать 20-30 сообщений. Изображение фейк активности (то есть ввести переписку) То есть я вам даю 5-10 аккаунтов, и по тематики криптовалюте - вы начинаете диалог (грубо говоря сам с собой) 1) Вы должны уметь заходить на ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Контент менеджер в телеграм (тематика криптовалют)

    Добрый день. Ищу на постоянную работу человека, введение несколько телеграм каналов. Неполный рабочий день, посты нужно делать раз в 2 дня. Зарплата: договорная, зависит от ваших навыков Критерии: 1) Понимание в целом по криптовалюте, понимание фьючерсной торговли (умение ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка по картинке 1 в 1

    Нужно сверстать картинку 1 в 1. Шрифты и иконки я предоставлю. Картинку отправлю в лс Я предполагаю, что на 2 часа работы где-то Рассматриваю людей с опытом и прошлыми проектами и с Украины, так как проще будет ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ищу копирайтера на рекламные текст

    Легкочитаемые, краткий рекламный текст надо написать. До 1000 символов. Рассказывается про биржу, на которой зарабатывается пассивный доход. Примеры прошлые - уже скину в личные сообщения

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг, рекламный текст

    $2

    Здравствуйте. Есть примерно вот такой текст t.me/trader_one_bo Нужно его как-то исправить. И чтобы обычные люди замотивированные заходили на биржу. вот есть еще пример, он лучше конвертит. t.me/tra_team Но, тут длинный сильно текст Посмотрите пожалуйста. Сколько будет стоить. Пока 1 текст, в дальнейшем еще понадобятся на ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка макета

    $10

    Нужно сделать 1 в 1 картинку. Веб версию не надо делать. Только примерно под такие характеристики - айфон На код - неважно. Главное чтобы я мог редачить, в верстке разбираюсь немного.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Поиск чатов в telegram, по тематики

    Здравствуйте. Ищу человека на необычную работу, мне нужно находить телеграм чаты, по определенной тематики К примеру: "женские чаты, СНГ" Работа несложная, но нужно время. Как правильно искать могу рассказать. Ищу человека только с Украины, так как проще проводить оплату ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить текст на хороший микрофон. Женский голос. 20-25 секунд текст

    $4

    Профессионального диктора за 20-25$ не ищу.  Должно быть записано на хороший микрофон - не от телефона, исключение: айфоны последние Будем плюсом если вы с Украины, так как проще будет провести оплату

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
IvanBlazhko
Иван 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
2 года назад
Верстка по картинке 1 в 1
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Все сделал достаточно быстро и качественно С минимальными правками. Все очень понравилось, буду обращаться еще
Ответный отзыв
misssmiles
37 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Верстка html по картинке
Коммуникабельный, активный заказчик. В процессе выполнения заказа всегда на связи для уточняющих вопросов. Четко ставит задачу, платит в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Все очень быстро сделали и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
yungromantic
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$13
10 баллов
2 года назад
Верстка макета
Впервые с Никитой работаем — замечательный заказчик! На связи, приятный в общении, быстрая оплата. Рекомендую!
Сверстал все быстро. Проблем не возникло. Рекомендую
Ответный отзыв
redrussian1337
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Озвучить текст на хороший микрофон, 35 секунд (пол не важен)
все отлично, 0 претензий.
Андрей сделал все достаточно быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
voznyuchkaa
Екатерина 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Озвучить текст на хороший микрофон. Женский голос. 20-25 секунд текст
Отличный ТЗ, чётко поставленные задачи и высокий уровень коммуникации во время выполения проекта. Однозначно рекомендую!
Все понравилось - качественно и быстро сделала. Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв