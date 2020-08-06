Необходимо сделать 20-30 сообщений. Изображение фейк активности (то есть ввести переписку) То есть я вам даю 5-10 аккаунтов, и по тематики криптовалюте - вы начинаете диалог (грубо говоря сам с собой) 1) Вы должны уметь заходить на ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Ищу на постоянную работу человека, введение несколько телеграм каналов. Неполный рабочий день, посты нужно делать раз в 2 дня. Зарплата: договорная, зависит от ваших навыков Критерии: 1) Понимание в целом по криптовалюте, понимание фьючерсной торговли (умение ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрытгод назад
Нужно сверстать картинку 1 в 1. Шрифты и иконки я предоставлю. Картинку отправлю в лс Я предполагаю, что на 2 часа работы где-то Рассматриваю людей с опытом и прошлыми проектами и с Украины, так как проще будет ...Завершен2 года назад
- $15
Сделать 1 в 1 по картинке. Учитывая шрифты, размеры. Без скролла Картинку отправляю в лс.Завершен2 года назад
Легкочитаемые, краткий рекламный текст надо написать. До 1000 символов. Рассказывается про биржу, на которой зарабатывается пассивный доход. Примеры прошлые - уже скину в личные сообщенияКопирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Здравствуйте. Есть примерно вот такой текст t.me/trader_one_bo Нужно его как-то исправить. И чтобы обычные люди замотивированные заходили на биржу. вот есть еще пример, он лучше конвертит. t.me/tra_team Но, тут длинный сильно текст Посмотрите пожалуйста. Сколько будет стоить. Пока 1 текст, в дальнейшем еще понадобятся на ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно сделать 1 в 1 картинку. Веб версию не надо делать. Только примерно под такие характеристики - айфон На код - неважно. Главное чтобы я мог редачить, в верстке разбираюсь немного.Завершен2 года назад
Здравствуйте. Ищу человека на необычную работу, мне нужно находить телеграм чаты, по определенной тематики К примеру: "женские чаты, СНГ" Работа несложная, но нужно время. Как правильно искать могу рассказать. Ищу человека только с Украины, так как проще проводить оплату ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $4
Профессионального диктора за 20-25$ не ищу. Должно быть записано на хороший микрофон - не от телефона, исключение: айфоны последние Будем плюсом если вы с Украины, так как проще будет провести оплатуОзвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Текст на 30-35 секунд Профессионального диктора не ищу. Нужен человек с хорошим микрофоном (микрофон от телефона - не устраивает. Как исключение - возможно последний айфон)Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад