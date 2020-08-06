Здравствуйте. Есть примерно вот такой текст t.me/trader_one_bo Нужно его как-то исправить. И чтобы обычные люди замотивированные заходили на биржу. вот есть еще пример, он лучше конвертит. t.me/tra_team Но, тут длинный сильно текст Посмотрите пожалуйста. Сколько будет стоить. Пока 1 текст, в дальнейшем еще понадобятся на ...