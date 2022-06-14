Адаптивная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным, кодом. CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, WEBPACK, SCSS, Figma, Чистый JavaScript.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, JS, SASS, БЭМ, GULP, Figma, Адаптив.
Как я работаю:
- Оцениваю макет
- Обговариваем цену и сроки работы
- Помогаю составить / редактировать ТЗ
- Делаю стандартную вёрстку
- Добавляю анимации
- Демонстрирую вам работу
- Вношу правки
- Вы принимаете работу
- Присылаю оптимизированные файлы
- Обмениваемся отзывами
- Веду работу до последней правки
- В течение 5 дней с момента передачи архива с готовым проектом я обязуюсь исправить возможно допущенные мною ошибки которые могли быть упущены на стадии правок и завершения работы.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ivanblazhko
Пишите мне в Telegram! :)
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Все сделал достаточно быстро и качественно С минимальными правками. Все очень понравилось, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!