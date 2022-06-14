IvanBlazhko

Иван IvanBlazhko

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным, кодом. CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, WEBPACK, SCSS, Figma, Чистый JavaScript.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, JS, SASS, БЭМ, GULP, Figma, Адаптив.

Как я работаю:

  • Оцениваю макет
  • Обговариваем цену и сроки работы
  • Помогаю составить / редактировать ТЗ
  • Делаю стандартную вёрстку
  • Добавляю анимации
  • Демонстрирую вам работу
  • Вношу правки
  • Вы принимаете работу
  • Присылаю оптимизированные файлы
  • Обмениваемся отзывами
Гарантии:

  • Веду работу до последней правки
  • В течение 5 дней с момента передачи архива с готовым проектом я обязуюсь исправить возможно допущенные мною ошибки которые могли быть упущены на стадии правок и завершения работы.
Связь:

Оплата: Предпочитаю безопасную сделку.

Пишите мне в Telegram! :)

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Отзывы заказчиков

nikfr
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
3 года назад
Верстка по картинке 1 в 1
Все сделал достаточно быстро и качественно С минимальными правками. Все очень понравилось, буду обращаться еще
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
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