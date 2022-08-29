Контент менеджер в телеграм (тематика криптовалют)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок465 просмотров

Добрый день.

Ищу на постоянную работу человека, введение несколько телеграм каналов.

Неполный рабочий день, посты нужно делать раз в 2 дня.

Зарплата: договорная, зависит от ваших навыков

Критерии:

1) Понимание в целом по криптовалюте, понимание фьючерсной торговли (умение торговать и т.д)

2) Базовые знания фотошопа

3 года назад
nikfr
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Глеб
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дима
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Елена
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
19 отзывов
3 года назад
Ігор
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оставить отзыв на авито

    $1

    Необходимо оставить отзыв на авито, следуя определенному алгоритму. Сначала найдите объявление, изучите конкурентов, задержитесь на своем объявлении, добавьте его в избранное и подпишитесь на профиль. Затем проведите переписку как покупатель, договоритесь о сделке и оставьте отзыв через сутки.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить большой список объектов в Базу недвижимости

    Необходимо внести большой список объектов в базу недвижимости. Задача включает добавление готового текста, параметров и фотографий. Ожидается точное выполнение задач с соблюдением всех указанных требований.

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Публикация готовых отзывов, яндекс, авито, отзовик, irecomended

    $1

    Ищется фрилансер для публикации готовых отзывов на платформах Яндекс, Авито, Отзовик и Irecommend. Вам предоставляется текст и инструкция по публикации. Оплата 20 рублей за каждую опубликованную запись. Работа только по России.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент-менеджер Amazon

    $300

    В команду требуется контент-менеджер для работы с Amazon Seller Central. Ожидается частичная занятость с перспективой увеличения часов и обязанностей. Знания Excel, Google документов и основ HTML обязательны. Знание иностранных языков приветствуется. Идеальный кандидат - целеустремленный, внимательный к деталям и готовый работать с большими объемами информации.

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнение информации о товарах

    Ищется фрилансер для заполнения информации о товарах в категории техника и электроника. Необходимо заполнить от 8 до 20 характеристик по каждому товару в предложенных шаблонах. Требуется также найти фотографии, соответствующие требованиям. Планы по заполнению: 30 товаров в день, оплата 1$ за единицу при условии правильного заполнения. Минимум 150 карточек в неделю. Пробные 10 товаров без оплаты.

    Наполнение сайтов37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Потрібно перенести на пром інформацію з Сайта. Рус. та Укр мову.

    Необходимо перенести информацию о стабилизаторах напряжения с сайта на платформу Пром. Требуется рерайт на русском и украинском языках. Всего около 30 позиций. Исполнителей из России и Беларуси не рассматриваем.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить готовым текстом карточки товаров на сайте

    Требуется заполнить около 200 карточек товаров готовыми текстами. Инструкции предоставят IT-специалисты. Задача включает вставку текста в карточки заказов и их публикацию на сайте.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскидать 800 товаров для здоровья по категориям в BatchEditor

    Необходимо раскидать 800 товаров для здоровья по 520 категориям в BatchEditor. Опыт работы с тематикой здоровья и понимание взаимосвязей в данной области крайне желателен. Важно эффективно использовать время: на один товар должно уходить не более 5 минут. Использование двух мониторов ускоряет процесс. Все товары имеют хорошее описание в интернете.

    Opencart
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    3 года назад