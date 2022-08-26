В целеустремленную команду требуется контент-менеджер Amazon. В первое время предполагается частичная нагрузка и помощь в реализации отдельных проектов с перспективой полной занятости (предусмотрен месяц испытательного срока, с последующим увеличением рабочих часов и расширением спектра обязанностей).

Что вы получите от сотрудничества с нами:

узнаете внутреннюю кухню Amazon Seller Central

получите опыт работы в международной компании

подтяните язык (у нас очень много направлений в разных странах Европы)

научитесь справляться с большими объемами данных с помощью формул Excel

возможность расти и развиваться в стремительном темпе (мы не сидим на месте)

освоите навыки работы в Photoshop

получите опыт работы в команде

знание Excel (желателен опыт работы с большими объемами данных, формулами);

умение работать с Google документами;

знание основ html;

знание французского либо итальянского на уровне чтения, понимания является существенным плюсом.

знание немецкого не обязательно, но будет большим плюсом.

Остальному научим и поможем во всем разобраться.

Какой человек нам нужен:

Целеустремленный, внимательный к деталям, пунктуальный;

Вы обладаете аналитическим складом ума, не боитесь монотонной работы;

Готовы взять задачу и довести ее до конца;

Вы умеете эффективно планировать, организовывать свое рабочее время;

Вы всегда на связи;

Вы можете уделить работе не менее 6 часов в день.