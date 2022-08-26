Контент-менеджер Amazon

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки589 просмотров

В целеустремленную команду требуется контент-менеджер Amazon. В первое время предполагается частичная нагрузка и помощь в реализации отдельных проектов с перспективой полной занятости (предусмотрен месяц испытательного срока, с последующим увеличением рабочих часов и расширением спектра обязанностей).

Что вы получите от сотрудничества с нами:

  • узнаете внутреннюю кухню Amazon Seller Central
  • получите опыт работы в международной компании
  • подтяните язык (у нас очень много направлений в разных странах Европы)
  • научитесь справляться с большими объемами данных с помощью формул Excel
  • возможность расти и развиваться в стремительном темпе (мы не сидим на месте)
  • освоите навыки работы в Photoshop
  • получите опыт работы в команде
Для работы потребуется:

  • знание Excel (желателен опыт работы с большими объемами данных, формулами);
  • умение работать с Google документами;
  • знание основ html;
  • знание французского либо итальянского на уровне чтения, понимания является существенным плюсом.
  • знание немецкого не обязательно, но будет большим плюсом.
Остальному научим и поможем во всем разобраться.

Какой человек нам нужен:

  • Целеустремленный, внимательный к деталям, пунктуальный;
  • Вы обладаете аналитическим складом ума, не боитесь монотонной работы;
  • Готовы взять задачу и довести ее до конца;
  • Вы умеете эффективно планировать, организовывать свое рабочее время;
  • Вы всегда на связи;
  • Вы можете уделить работе не менее 6 часов в день.
Если вы дочитали до конца, то для отклика на вакансию заполните анкету (на основании ее мы будем с Вами связываться): https://forms.gle/xyRyFzwnhXkJTxJL7
HTML
3 года назад
Suworoff
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