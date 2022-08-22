Требуется создать 51 страницу описаний для сайта-каталога на платформе MODx. Все необходимые шаблоны и сайты-доноры предоставлены. Оплата осуществляется по факту на карту или через Юмани.
Ссылки на сайт
От вас требуется подобрать как можно больше порталов, сайтов на которых вы сможете разместить посты об интернет-магазине
Заявки фрилансеров
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