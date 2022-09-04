Наполнение сайта (MODx)

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Завершен9 заявок345 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо срочно сделать 51 страницу описаний для сайта-каталога. Пример шаблона страницы отработан. Сайты-доноры для каждой страницы есть. Оплата по факту на карту или Юмани (платеж с карты рф).

MODX
3 года назад
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$100
4 дня
Escrow
Мои самые искренние рекомендации Лере! Безупречная работа, оперативность, готовность слушать, вникать, обсуждать задачу. Никаких задержек. Очень чёткая и профессиональная работа. Выше всяких похвал! Большое Вам спасибо и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Работать с Юлией легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Юлія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лилия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
41 отзыв
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
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Надежда
 
23 года
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