Необходимо спарсить изображения для интернет-магазина продуктов питания. Требуется 960 изображений, сохраненных под указанными названиями. Формат: jpg, png, jpeg. Изображения должны быть высотой не менее 600 пикселей, с белым фоном и без водяных знаков.
Наполнение сайта (MODx)
Здравствуйте!
Необходимо срочно сделать 51 страницу описаний для сайта-каталога. Пример шаблона страницы отработан. Сайты-доноры для каждой страницы есть. Оплата по факту на карту или Юмани (платеж с карты рф).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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