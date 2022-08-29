Занести около 200 позиций в магазин на OpenCart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок322 просмотра

Добрый день!

Необходимо занести около 200 позиций в магазин на OpenCart. Описания и

параметры предоставляются в таблице + фото по папкам. Нужно только

придумать названия моделям (сумки). Мультизагрузчик фото есть.

Бюджет - 6 руб/позиция.

Нужно закончить до воскресенья вечера (21 августа).

Opencart
3 года назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ViktoriaNagibina
Виктория 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$20
3 дня
Все хорошо!
Все отлично, Рекомендую)

Заявки фрилансеров

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3 года назад
ViktoriaNagibina
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23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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