Требуется человек для проверки сайтов по чек-листу из 5 пунктов. Оплата составляет 0.05$ за каждый проверенный сайт. Необходимо проверять минимум 250 сайтов в день, что займет около 4 рабочих часов. Работа не требует специальных навыков и является простой.