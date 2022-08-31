Добавить товар на сайт

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Завершен28 заявок616 просмотров

Нужно добавить товар (картинка, описан товара) примерно 1000 карточек товара

От вас хотелось услышать сроки и цену

3 года назад
guest_16003262283266
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BOSPORKERCH
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$15
5 дней
Сергей выполнил работу быстро и качественно, рекомендую
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.

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