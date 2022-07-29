Требуется контент-менеджер для наполнения соцсети. Задачи включают обработку фото и видео контента, создание постов и сторис в соответствии с планом. Необходим опыт работы с контентом и понимание актуальных тенденций в соцсетях.
Оформить сайт на Тильде по прототипу
Нужно оформить небольшой сайт на Tilda по на основе уже имеющегося сайта, то есть перенести контент с одного конструктора в другой
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