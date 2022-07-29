Оформить сайт на Тильде по прототипу

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Закрыт2 заявки284 просмотра

Нужно оформить небольшой сайт на Tilda по на основе уже имеющегося сайта, то есть перенести контент с одного конструктора в другой

Tilda
3 года назад
kseniia1405
Ксения 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ника
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад

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