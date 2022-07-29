Требуется заполнить интернет-страницу контентом, предоставив 26 уникальных картинок по беттингу. Предпочтение отдается клипарту, рисовать иллюстрации не нужно. Знание английского на уровне B1 для подписей и опыт работы с CMS Wordpress будут преимуществом.