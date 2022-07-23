Готовый к публикации контент план для мастера ногтевого сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок458 просмотров

Из предоставленного фото и видео материала и четкой инструкции подготовить 12 единиц контента для ленты (посты+Reels) 

И ежедневные сторис оформленные в фирменном стиле аккаунта. 

3 года назад
linafliginskikh
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Заявки фрилансеров

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