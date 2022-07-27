Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок467 просмотров

Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!

Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1 Ich kann diesen Makler absolut nicht empfehlen. Vor 3 Wochen habe ich eine Anfrage gesendet. Nach etlichen versuchen ihn zu erreichen habe ich ihn genau ein Mal ans Telefon bekommen. Außer Arroganz konnte ich auch hier keinerlei Kompetenz feststellen. Eine Besichtigung schien außer Freitags vormittags nicht möglich zu sein. Durchsetzung beim Mieter scheint wohl nicht seine Stärke zu sein. Den versprochenen Rückruf bezüglich eines anderen Besichtigungstermins habe ich nie erhalten. Also was dieser Makler Beruflich macht weiß ich leider nicht, aber diese Wohnung verkaufen ist wohl nicht seine Absicht!!

2. Der schlechteste Makler, den ich je erlebt habe.

Durchschnittliche Antwortzeit auf Mails: 2 Tage.

Ein einfacher Dialog zieht sich so über Wochen.

Telefonische Erreichbarkeit: Mailbox only

Merkt nach der Zahlung, dass er keinen Schlüssel hat und keine Schlüsselübergabe machen kann und schickt mich, den Käufer, von Pontius zu Pilatus. Findet ihn dann knapp eine Woche später und macht die Schlüsselübergabe in einer Dorfkneipe. Sorry, professionell sieht anders aus. Für die erfolgreiche Übergabe gibt's einen Stern (und weil man bekanntlich nicht 0 Sterne vergeben kann)

3 Freundliche schriftliche Anfrage blieb wie auch alle Anrufe unbeantwortet. Hier liegen die Interessen offensichtlich nicht beim Verkauf von Immobilien.

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

Также нужно поставить одну звезду

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3 года назад
guest_1657722674088
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Лучший исполнитель на бирже. Задание выполнено креативно. Видно, что у исполнителя желание разобраться как лучше сделать, а не просто скинуть и всё
Все очень хорошо! Всем доволен, работаем дальше.

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Артем
 
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9 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Данил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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