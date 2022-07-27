Требуется написать 10 положительных отзывов на авито для улучшения репутации. Отзывы должны быть уникальными и качественными. Задача включает в себя наполнение сайтов отзывами для повышения доверия к объявлениям.
Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google
Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!
Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):
1 Ich kann diesen Makler absolut nicht empfehlen. Vor 3 Wochen habe ich eine Anfrage gesendet. Nach etlichen versuchen ihn zu erreichen habe ich ihn genau ein Mal ans Telefon bekommen. Außer Arroganz konnte ich auch hier keinerlei Kompetenz feststellen. Eine Besichtigung schien außer Freitags vormittags nicht möglich zu sein. Durchsetzung beim Mieter scheint wohl nicht seine Stärke zu sein. Den versprochenen Rückruf bezüglich eines anderen Besichtigungstermins habe ich nie erhalten. Also was dieser Makler Beruflich macht weiß ich leider nicht, aber diese Wohnung verkaufen ist wohl nicht seine Absicht!!
2. Der schlechteste Makler, den ich je erlebt habe.
Durchschnittliche Antwortzeit auf Mails: 2 Tage.
Ein einfacher Dialog zieht sich so über Wochen.
Telefonische Erreichbarkeit: Mailbox only
Merkt nach der Zahlung, dass er keinen Schlüssel hat und keine Schlüsselübergabe machen kann und schickt mich, den Käufer, von Pontius zu Pilatus. Findet ihn dann knapp eine Woche später und macht die Schlüsselübergabe in einer Dorfkneipe. Sorry, professionell sieht anders aus. Für die erfolgreiche Übergabe gibt's einen Stern (und weil man bekanntlich nicht 0 Sterne vergeben kann)
3 Freundliche schriftliche Anfrage blieb wie auch alle Anrufe unbeantwortet. Hier liegen die Interessen offensichtlich nicht beim Verkauf von Immobilien.
На что размещать lifestyle properties
https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT
Также нужно поставить одну звезду
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