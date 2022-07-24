Требуется собрать базу контактов всех компаний 2ГИС по Москве и Московской области. Важно указать дату обновления и координаты для каждой записи. Пример формата необходим для уточнения требований.
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