Требуется собрать базу контактов всех компаний 2ГИС по Москве и Московской области. Важно указать дату обновления и координаты для каждой записи. Пример формата необходим для уточнения требований.
Заполнение карточек товаров
Правильное Seo заполнение карточки товара на Wildberries
Заявки фрилансеров
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