Сделать картинки к статье

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок426 просмотров

Нужно заполнить контентом (26 картинок) интернет-страницу на сайте по беттингу. Текст, к которому нужны картинки, на английском. Рисовать иллюстрации не требуется, отдаю предпочтение клипарту. Все изображения должны быть уникальными.

Плюсом будет знание английского на уровне B1, чтобы сделать подписи, и опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системой в качестве контент-менеджера.

Прикрепите ссылку на портфолио, цену и сроки обговорим индивидуально.

#adobe photoshop #adobe illustrator #wordpress

WordPress
3 года назад
o-n
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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