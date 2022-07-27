Нужно заполнить контентом (26 картинок) интернет-страницу на сайте по беттингу. Текст, к которому нужны картинки, на английском. Рисовать иллюстрации не требуется, отдаю предпочтение клипарту. Все изображения должны быть уникальными.

Плюсом будет знание английского на уровне B1, чтобы сделать подписи, и опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системой в качестве контент-менеджера.

Прикрепите ссылку на портфолио, цену и сроки обговорим индивидуально.

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