Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!

Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1 Absolut unmoegliches Verhalten..Trotz erstem Anruf auf ein Objekt kein Termin bekommen. Dann null Erreichbarkeit, dann keine Termin mehr moeglich weil zuviele Interessenten. Sehr unprofessionell besonders Frau Wasmuth

2 Gestern online gestellt und angeblich innerhalb von paar Stunden alle Termine vergeben !!

3 Die Immobilien Makler von heute versuchen nicht Immobilien gut zu vermarkten sondern mehr sich selbst einfach zu bereichern !!!!

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

Также нужно поставить одну звезду