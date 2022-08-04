Требуется собрать базу контактов всех компаний 2ГИС по Москве и Московской области. Важно указать дату обновления и координаты для каждой записи. Пример формата необходим для уточнения требований.
Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google.
Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!
Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):
1 Absolut unmoegliches Verhalten..Trotz erstem Anruf auf ein Objekt kein Termin bekommen. Dann null Erreichbarkeit, dann keine Termin mehr moeglich weil zuviele Interessenten. Sehr unprofessionell besonders Frau Wasmuth
2 Gestern online gestellt und angeblich innerhalb von paar Stunden alle Termine vergeben !!
3 Die Immobilien Makler von heute versuchen nicht Immobilien gut zu vermarkten sondern mehr sich selbst einfach zu bereichern !!!!
На что размещать lifestyle properties
https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT
Также нужно поставить одну звезду
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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