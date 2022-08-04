Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка130 просмотров

Необходимо разместить несколько отзывов на картах Google. Обязательное условие это отображение отзыва с другого аккаунта, имя пользователя при размещении обязательно на латинице!

Тексты для размещения (Один аккаунт один отзыв):

1 Absolut unmoegliches Verhalten..Trotz erstem Anruf auf ein Objekt kein Termin bekommen. Dann null Erreichbarkeit, dann keine Termin mehr moeglich weil zuviele Interessenten. Sehr unprofessionell besonders Frau Wasmuth

2 Gestern online gestellt und angeblich innerhalb von paar Stunden alle Termine vergeben !!

3 Die Immobilien Makler von heute versuchen nicht Immobilien gut zu vermarkten sondern mehr sich selbst einfach zu bereichern !!!!

На что размещать lifestyle properties

https://www.google.com/search?q=lifestyle+properties&rlz=1C1CHBF_ruUA853UA853&oq=&aqs=chrome.0.35i39i362l8.370048j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&hl=de&gl=AT

Также нужно поставить одну звезду

3 года назад
Jenya2004
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо. Всё отлично. Замечаний никаких нет
Все супер!

Заявки фрилансеров

Shurik0542
Александр 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Наполнение сайтов

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