Наполнить каталог интернет-магазина товарами

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Завершен16 заявок522 просмотра

Интернет-магазин кондиционеров необходимо наполнить товарами:

- фото от 1 до 4шт

- текстовое описание

- характеристики товаров от 10 до 15 пунктов

От вас стоимость наполнения за единицу товара.

Наполняем сайт: https://split-systema.moscow

Сайты-доноры: 

https://hisenserus.ru/catalog/konditsionery/konditsionery-hisense-inverter/ 

https://royalclima-rus.ru/category/kondiczionery-ne-invertornye/gloria-2022

https://pioneer.sale/katalog/

https://hitachi-rf.ru/category/invertornye/seriya-x-comfort 

3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

DreamRoux1609
Аделя 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$30
3 дня
Спасибо за быструю, качественную работу. Каталог наполнен аккуратно, внимательно. Рада сотрудничеству, обязательно еще обращусь.
Четкое ТЗ, быстрая оплата, а вдобавок ко всему была всегда на связи. Приятно работать с хорошим заказчиком!

Заявки фрилансеров

Галина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
53 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лилия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ростислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
DreamRoux1609
Аделя 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
41 отзыв
3 года назад
#1
Наполнение сайтов
Ника
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
3 года назад

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