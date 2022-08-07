Необходимо собрать страницу на тему PC Gaming, используя фрагменты готовых переводов. Исправить ошибки с помощью Grammarly и базовых знаний английского. Работа должна быть выполнена в админ-панели WordPress и сохранена как черновик. Требуется подготовить 5 статей, ожидается цена за одну статью.