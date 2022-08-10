Требуется оформить небольшой сайт на платформе Tilda, используя имеющийся прототип. Необходимо перенести контент с другого конструктора, сохранив структуру и дизайн. Ожидается внимательное отношение к деталям и качество выполнения работы.
Собрать из фрагментов переводов страницу - Английский. PC Gaming
По указаному алгоритму собрать страницу из фрагментов готовых переводов других текстов.
Поправить орфографию с помощью бесплатного грамарли и базового знания английского.
Собарать страницу в админ панели wordpress и сохранить как черновик.
* Писать на английском не надо, просто грамотно скомпоновать переводы.
Сейчас нужно 5 таких статей
От исполнителя ожидаю цену за одну статью.
Выбранный исполнитель
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