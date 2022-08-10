По указаному алгоритму собрать страницу из фрагментов готовых переводов других текстов.

Поправить орфографию с помощью бесплатного грамарли и базового знания английского.

Собарать страницу в админ панели wordpress и сохранить как черновик.

* Писать на английском не надо, просто грамотно скомпоновать переводы.

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От исполнителя ожидаю цену за одну статью.