Собрать из фрагментов переводов страницу - Английский. PC Gaming

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Завершен1 заявка253 просмотра

По указаному алгоритму собрать страницу из фрагментов готовых переводов других текстов.

Поправить орфографию с помощью бесплатного грамарли и базового знания английского.

Собарать страницу в админ панели wordpress и сохранить как черновик.

* Писать на английском не надо, просто грамотно скомпоновать переводы.

Сейчас нужно 5 таких статей

От исполнителя ожидаю цену за одну статью.

WordPress
3 года назад
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

glava1111
Влада 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Чудовий виконавець рекомендую.
Все добре, Артем завжди на зв‘язку, доступно все роз‘яснює та вчасно оплачує роботу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

glava1111
Влада 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад

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