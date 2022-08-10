Необходимо создать вариативные товары для сайта по продаже духов на Wordpress. Задача включает заполнение данных из Excel, написание уникальных описаний, скачивание изображений и перенос атрибутов с другого сайта. Также требуется конвертация изображений и добавление рекомендаций по товарам. Укажите стоимость для 1 тыс. товаров, разделяя стоимость наполнения файла и импорта в WooCommerce.
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Ссылки предоставлю в лс. Оплата - 50 рублей за отзыв
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