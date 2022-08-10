Добрый день. Попробую максимально детально все описать:

Сайт по продаже духов. Сайт на Wordpress.

Есть файл excel с названием, объемом, ценой, типом духов (парфюм, туалетная вода, перфорированная вода),

Из этого файла нужно будет создать вариативные товары

В файле точно не хватает, т.е. необходимо при наполнении добавить:

1. Написать уникальное описание на пару абзацев.

2. Скачать изображения с другого сайта

3. Взять с другого сайта атрибуты и перенести их в файл: группа ароматов, начальные ноты, средние ноты, базовые ноты.

ТАКЖЕ необходимо:

4. Сконвертировать изображение в формат, чтобы сайт не тормозил

5. После создания товаров добавить в настройках товара "Вам также может понравится"

Укажите, пожалуйста, стоимость для 1 тыс. товаров.

Как вариант: собрать информацию в файл, а потом импортировать в woocommerce. Тогда указывайте отдельно стоимость наполнения файла (дополнение файла информацией и скачивание картинок) и стоимость импорта товаров в вордпресс.