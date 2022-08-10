Требуется разместить отзывы на двух указанных площадках. Оплата составляет 50 рублей за каждый размещенный отзыв. Ссылки на площадки будут предоставлены в личном сообщении.
Добавить картинки в прайс .xls
Необходимо добавить новую колонку в существующий прайс и добавить туда картинки на каждую позицию (взять в интернете). Цену на все товары увеличить в два раза. Прайс нужно переделать не весь, а только следующие категории:
сумки из ткани, подарочные мешки, специализированные мешки новогодние мешочки.
Заявки фрилансеров
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