Необходимо добавить новую колонку в существующий прайс и добавить туда картинки на каждую позицию (взять в интернете). Цену на все товары увеличить в два раза. Прайс нужно переделать не весь, а только следующие категории:

сумки из ткани, подарочные мешки, специализированные мешки новогодние мешочки.