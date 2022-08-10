Добавить картинки в прайс .xls

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок283 просмотра

Необходимо добавить новую колонку в существующий прайс и добавить туда картинки на каждую позицию (взять в интернете). Цену на все товары увеличить в два раза. Прайс нужно переделать не весь, а только следующие категории:

сумки из ткани, подарочные мешки, специализированные мешки новогодние мешочки.

3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
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3 года назад

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