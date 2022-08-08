Требуется добавить новую колонку с картинками в прайс .xls для категорий: сумки из ткани, подарочные мешки, специализированные новогодние мешочки. Необходимо взять изображения из интернета и увеличить цены на все товары в два раза. Работа касается только указанных категорий.