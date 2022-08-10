Необходимо заполнить базу товаров на сайте на bitrix через excel-файл на основе прайсов поставщиков.

Число параметров товаров небольшое (3-5), можно заполнять с помощью фильтров по названию товаров и по данным из прайса поставщиков и интернета.

Фотографии товаров берем из интернета и прописываем в excel-файл.

все подробности и вопросы лучше обсудить по tg (в профиле)