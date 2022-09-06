Я ищу человека, который по моему чек-листу будет проверять список сайтов

Работа очень простая и не требует никаких дополнительных навыков

В чек-листе 5 пунктов

Необходимо открыть каждый сайт из моего списка и проверить на 5 параметров

Я оплачиваю 5 центов (0.05$) за каждый проверенный сайт

В среднем проверка занимает

ВажноКаждый день мне необходимо проверять минимум 250 сайтов, поэтому я ищу человека у которого есть минимум 4 рабочих часа в день

Я создаю первый контракт на 250 сайтов