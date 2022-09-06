Ищу человека для просмотра сайтов

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен48 заявок855 просмотров

Я ищу человека, который по моему чек-листу будет проверять список сайтов

Работа очень простая и не требует никаких дополнительных навыков

  • В чек-листе 5 пунктов
  • Необходимо открыть каждый сайт из моего списка и проверить на 5 параметров
  • Я оплачиваю 5 центов (0.05$) за каждый проверенный сайт
В среднем проверка занимает

ВажноКаждый день мне необходимо проверять минимум 250 сайтов, поэтому я ищу человека у которого есть минимум 4 рабочих часа в день

Я создаю первый контракт на 250 сайтов

3 года назад
guest_15796998047782
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SEOnlp
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$100
129 дней
Escrow
Отличный исполнитель!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Євгенія
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
SEOnlp
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Денис
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Микола
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ганна
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Моника
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Аделя
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
9 отзывов
3 года назад
Віталій
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Галина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ігор
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Альона
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Злата
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Полина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мерген
 
53 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кира
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Федор
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Богдан
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 дня назад
7 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Светлана
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
3 года назад
Богдан
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание вариативных товаров на сайте водпресс

    Необходимо создать вариативные товары для сайта по продаже духов на Wordpress. Задача включает заполнение данных из Excel, написание уникальных описаний, скачивание изображений и перенос атрибутов с другого сайта. Также требуется конвертация изображений и добавление рекомендаций по товарам. Укажите стоимость для 1 тыс. товаров, разделяя стоимость наполнения файла и импорта в WooCommerce.

    WooCommerceWordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнение каталога товаров (через excel)

    Требуется заполнить базу товаров на сайте Bitrix с использованием Excel-файла на основе прайсов поставщиков. Необходимо обработать небольшое количество параметров (3-5) и использовать фильтры по названию товаров. Фотографии товаров будут взяты из интернета и добавлены в Excel. Подробности можно уточнить при необходимости.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Размещения сайта на площадках объявлений

    Необходима база сайтов для размещения трастовых ссылок на ваш сайт. Задача включает поиск площадок, где можно эффективно разместить объявления и улучшить SEO. Рассматриваются разнообразные платформы для наполнение сайтов.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить картинки в прайс .xls

    Требуется добавить новую колонку с картинками в прайс .xls для категорий: сумки из ткани, подарочные мешки, специализированные новогодние мешочки. Необходимо взять изображения из интернета и увеличить цены на все товары в два раза. Работа касается только указанных категорий.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить отзывы

    $1

    Требуется разместить отзывы на двух указанных площадках. Оплата составляет 50 рублей за каждый размещенный отзыв. Ссылки на площадки будут предоставлены в личном сообщении.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать из фрагментов переводов страницу - Английский. PC Gaming

    Необходимо собрать страницу на тему PC Gaming, используя фрагменты готовых переводов. Исправить ошибки с помощью Grammarly и базовых знаний английского. Работа должна быть выполнена в админ-панели WordPress и сохранена как черновик. Требуется подготовить 5 статей, ожидается цена за одну статью.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформить сайт на Тильде по прототипу

    Требуется оформить небольшой сайт на платформе Tilda, используя имеющийся прототип. Необходимо перенести контент с другого конструктора, сохранив структуру и дизайн. Ожидается внимательное отношение к деталям и качество выполнения работы.

    Tilda
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент- менеджер для соц.сети

    $200

    Требуется контент-менеджер для наполнения соцсети. Задачи включают обработку фото и видео контента, создание постов и сторис в соответствии с планом. Необходим опыт работы с контентом и понимание актуальных тенденций в соцсетях.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить каталог интернет-магазина товарами

    Требуется наполнить каталог интернет-магазина кондиционеров товарами. Необходимо предоставить от 1 до 4 фото, текстовое описание и характеристики товаров (от 10 до 15 пунктов). Укажите стоимость за единицу товара для выполнения заказа.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад