ViktoriaNagibina

Виктория ViktoriaNagibina

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Контент-менеджер

Я контент-менеджер. Работаю с движками WordPress, Tilda, OpenCart, Bitrix. Так же Яндекс.Еда и Delivery.Наполняю сайтыРегистрирую на площадкахРаботаю с таблицами и большими объемами информацииСобираю базу данныхВеду онлайн-библиотекиЗанимаюсь модерацией и постингомДелаю минимальную редакцию фото (типа убрать фон, изменить размер)Пишу отзывыПропишу мета-теги, подберу ключии многим другим. Сейчас маленькая загруженность. Могу взять большие задачи. Пишите в ЛС или телеграм: @EvaPoliar

WordPressOpenCartTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Ссылки на сайт-20шт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
Занести около 200 позиций в магазин на OpenCart
Все хорошо!
Все отлично, Рекомендую)
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