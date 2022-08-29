Контент-менеджер
Я контент-менеджер. Работаю с движками WordPress, Tilda, OpenCart, Bitrix. Так же Яндекс.Еда и Delivery.Наполняю сайтыРегистрирую на площадкахРаботаю с таблицами и большими объемами информацииСобираю базу данныхВеду онлайн-библиотекиЗанимаюсь модерацией и постингомДелаю минимальную редакцию фото (типа убрать фон, изменить размер)Пишу отзывыПропишу мета-теги, подберу ключии многим другим. Сейчас маленькая загруженность. Могу взять большие задачи. Пишите в ЛС или телеграм: @EvaPoliar
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Все отлично, Рекомендую)