Необхідно провести детальний аналіз сайту https://tehnolan.com/, виявити та виправити помилки. Після цього здійснити просування, щоб вивести сайт в топ-5 пошукових систем. Очікується професійний підхід до SEO-оптимізації та стратегії просування.
Ссылки на сайт-20шт
Необходимо разместить ссылки на сайт (Эвакутор в Минске) в соответствии с ТЗ.
Будет дан:
-список ссылочной массы конкурентов (бэк-линк, анкор, икс,) где хотелось бы разместить ссылки,
-анкоры и текст о компании,
-для регистрации на сайтах -данные, которые нужно использовать.
Список большой, из него нужно выбрать и сделать 20-100шт (Оплата кратно 20шт. после выполнения работы). Можно дополнить список другими сайтами схожих по тематике (авто, эвакуатор) с высоким ИКС в соответствии с ГЕОлокацией.
Нужно посмотреть по таблице, как сделали конкуренты и максимально повторить. Желателен опыт или хотя бы понимание в наращивании ссылочной массы и сео в поиске. Хотелось бы найти долгосрочное сотрудничество! Но, если нет опыта, но вы ответственны и быстро учитесь- все расскажу.
По каждой размещенной ссылке нужно прикрепить подтверждение-скрин и ссылку на страницу. За каждые 20 подтвержденных ссылок предлагаю 10у.е. Оплата на карту после выпонения работы, с предоплатами работаю только со 2 заказа. Платежи через площадку не проходят из Беларуси (или с моей карты), в том числе безопасный платеж, поэтому оплата на карту. Оплата на укаринскую карту возможна, проверено!
С нетерпением жду ваши отклики, уважаемые фрилансеры!
Выбранный исполнитель
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