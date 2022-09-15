Необходимо разместить ссылки на сайт (Эвакутор в Минске) в соответствии с ТЗ.

Будет дан:

-список ссылочной массы конкурентов (бэк-линк, анкор, икс,) где хотелось бы разместить ссылки,

-анкоры и текст о компании,

-для регистрации на сайтах -данные, которые нужно использовать.

Список большой, из него нужно выбрать и сделать 20-100шт (Оплата кратно 20шт. после выполнения работы). Можно дополнить список другими сайтами схожих по тематике (авто, эвакуатор) с высоким ИКС в соответствии с ГЕОлокацией.

Нужно посмотреть по таблице, как сделали конкуренты и максимально повторить. Желателен опыт или хотя бы понимание в наращивании ссылочной массы и сео в поиске. Хотелось бы найти долгосрочное сотрудничество! Но, если нет опыта, но вы ответственны и быстро учитесь- все расскажу.

По каждой размещенной ссылке нужно прикрепить подтверждение-скрин и ссылку на страницу. За каждые 20 подтвержденных ссылок предлагаю 10у.е. Оплата на карту после выпонения работы, с предоплатами работаю только со 2 заказа. Платежи через площадку не проходят из Беларуси (или с моей карты), в том числе безопасный платеж, поэтому оплата на карту. Оплата на укаринскую карту возможна, проверено!

С нетерпением жду ваши отклики, уважаемые фрилансеры!