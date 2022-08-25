Ищется SEO-оптимизатор для составления семантического ядра и написания ТЗ под посадочные страницы. Необходима активная работа с форумами, размещение уникальных постов с обратными ссылками, закупка ссылок и мониторинг их эффективности. Цель - вывести 30 высокочастотных запросов в ТОП 10 за 2 месяца.
Карточка Вайлдберриз
Сделать правильно описание товара.
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