Настройка SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок627 просмотров

Нужно настроить SEO с последующим ведением похожего сайта(наш пока в разработке) - https://cashingdiamonds.com/ который пока будет ориентирован только на скупку товаров. Т.е Сайт является привлечением клиентов, дальше они либо привозят товар в физическую точку, либо к них приезжает специалист для оценки и выплаты. Ниши : Антиквариат, золото/серебро, ювелирные изделия, бриллианты, монеты, часы Ролекс

Локация - Маями, USA Наличия кейсов на Америку/Европу обязательно!

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