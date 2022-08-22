Нужно настроить SEO с последующим ведением похожего сайта(наш пока в разработке) - https://cashingdiamonds.com/ который пока будет ориентирован только на скупку товаров. Т.е Сайт является привлечением клиентов, дальше они либо привозят товар в физическую точку, либо к них приезжает специалист для оценки и выплаты. Ниши : Антиквариат, золото/серебро, ювелирные изделия, бриллианты, монеты, часы Ролекс

Локация - Маями, USA Наличия кейсов на Америку/Европу обязательно!