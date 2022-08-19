Требуется SEO специалист / Вебмастер

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок827 просмотров

Нужен вебмастер для SEO задач в проекты по продвижению и созданию сайтов.

Требования: Понимание и опыт в SEO продвижении, он может быть не большим, но с перспективой того, что вы будете практиковаться в процессе работы и расти вместе с развитием проектов.

Необходимо быть на связи в рабочее время и иметь стабильный доступ в интернет, выходные обсуждаются. 

Рост дохода при увеличения объемов и сложности задач.

Все задачи обсуждаются, будут предоставлены инструкции и наставник для проверки, контроля и помощи.

Откликайтесь пожалуйста, те у кого есть отзывы.

3 года назад
Yuzhanin
43 года
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3 года назад

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Дарья
 
31 год
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