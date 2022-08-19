Требуется SEO специалист / Вебмастер

Нужен вебмастер для SEO задач в проекты по продвижению и созданию сайтов.

Требования: Понимание и опыт в SEO продвижении, он может быть не большим, но с перспективой того, что вы будете практиковаться в процессе работы и расти вместе с развитием проектов.

Необходимо быть на связи в рабочее время и иметь стабильный доступ в интернет, выходные обсуждаются.

Рост дохода при увеличения объемов и сложности задач.

Все задачи обсуждаются, будут предоставлены инструкции и наставник для проверки, контроля и помощи.

Откликайтесь пожалуйста, те у кого есть отзывы.