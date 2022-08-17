Отзыв о сайте в известном поисковике.

Написать и опубликовать отзыв о сайте.

Порядок действий:

1. Скинуть в телеграм скрин аккаунта (на аккаунте должно быть более 10ти отзывов)

2. Написать отзыв (не менее 400-500 знаков, отправить на проверку в тот же телеграм

3. Опубликовать отзыв, скинуть скрин

Оплата 500₽ за публикацию