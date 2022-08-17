Написать отзыв на известном отзовике

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок601 просмотр

Отзыв о сайте в известном поисковике.

Написать и опубликовать отзыв о сайте.

Порядок действий:

1. Скинуть в телеграм скрин аккаунта (на аккаунте должно быть более 10ти отзывов)

2. Написать отзыв (не менее 400-500 знаков, отправить на проверку в тот же телеграм

3. Опубликовать отзыв, скинуть скрин

Оплата 500₽ за публикацию

3 года назад
guest_16607294889492
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Євген
 
31 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Сергей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
3 года назад