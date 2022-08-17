Требуется SEO-продвижение сайта, посвященного авто-детейлингу в Харькове. Основная задача - вывести ресурс на первую страницу поисковых систем по целевым запросам, связанным с услугами детейлинга в регионе. Продвижение только по Харькову.
Написать отзыв на известном отзовике
Отзыв о сайте в известном поисковике.
Написать и опубликовать отзыв о сайте.
Порядок действий:
1. Скинуть в телеграм скрин аккаунта (на аккаунте должно быть более 10ти отзывов)
2. Написать отзыв (не менее 400-500 знаков, отправить на проверку в тот же телеграм
3. Опубликовать отзыв, скинуть скрин
Оплата 500₽ за публикацию
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