Требуется составить полное семантическое ядро на литовском языке для темы 'Кредиты в Литве'. Необходимо собрать все ключевые слова с частотой от 10 и представить результат в виде структуры.
SEO-продвижение. Вывести сайт на первую страницу поисковика
Сайт посвящен авто-детейлингу в Харькове. Продвижение необходимо только по Харькову.
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