Лиды на новостройки для агентства недвижимости, Краснодар

$3800
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки384 просмотра

Необходимо запустить рекламу для получения лидов, нужны заявки от покупателей на новостройки в Краснодаре, в первом месяце 50-200 шт, далее около 50 шт в день (более 1000 в месяц).

Готовы брать как лиды, так и обсудить комплекс мероприятий по лидогенерации.

У нас есть много конкурентных преимуществ, покупателям выгодно и удобно покупать недвижимость непосредственно через нас, много выгодных предложений для покупателей в моменте – акции, ипотека под 0,1% до 30 лет, ремонт в подарок, возможность дистанционных сделок с иногородними и множество других фишек.

Работаем со всем надежными застройщиками в Краснодаре + есть предложения по побережью (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Крым...)

Покупатель нам комиссию не платит!!!

Наша работа для клиента бесплатная, нам з/п платят застройщики.

Цены на недвижимость прайсовые от застройщиков, со всеми скидками и бонусами!

По ряду ЖК есть предложения по ценам ниже застройщиков, от наших партнеров – подрядные компании и инвестора.

Для заинтересованных в сотрудничестве:

1. Обязательное требование – вы сможете и готовы выполнить задачу на "отлично". Хорошо нас не устроит)))

2. Присылайте свои предложения, ориентировочные бюджеты, сроки, возможные гарантии с вашей стороны.

3. После рассмотрения (в течение суток) мы предоставим обратную связь и время, когда мы готовы далее обсуждать детали.

P.S.

Ищем ответственного надежного партнера, заинтересованы в долгосрочном и выгодном сотрудничестве.

Лидогенерация
3 года назад
zayavkionline
Михаил 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
25 отзывов
3 года назад

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