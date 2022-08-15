Ищется SEO-специалист для проведения аудита сайта и анализа его конфигурации для оптимизации индексации в поисковых системах. Задача включает в себя продвижение сайта и выявление проблем для улучшения видимости в поисковой выдаче.
Лиды на новостройки для агентства недвижимости, Краснодар
Необходимо запустить рекламу для получения лидов, нужны заявки от покупателей на новостройки в Краснодаре, в первом месяце 50-200 шт, далее около 50 шт в день (более 1000 в месяц).
Готовы брать как лиды, так и обсудить комплекс мероприятий по лидогенерации.
У нас есть много конкурентных преимуществ, покупателям выгодно и удобно покупать недвижимость непосредственно через нас, много выгодных предложений для покупателей в моменте – акции, ипотека под 0,1% до 30 лет, ремонт в подарок, возможность дистанционных сделок с иногородними и множество других фишек.
Работаем со всем надежными застройщиками в Краснодаре + есть предложения по побережью (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Крым...)
Покупатель нам комиссию не платит!!!
Наша работа для клиента бесплатная, нам з/п платят застройщики.
Цены на недвижимость прайсовые от застройщиков, со всеми скидками и бонусами!
По ряду ЖК есть предложения по ценам ниже застройщиков, от наших партнеров – подрядные компании и инвестора.
Для заинтересованных в сотрудничестве:
1. Обязательное требование – вы сможете и готовы выполнить задачу на "отлично". Хорошо нас не устроит)))
2. Присылайте свои предложения, ориентировочные бюджеты, сроки, возможные гарантии с вашей стороны.
3. После рассмотрения (в течение суток) мы предоставим обратную связь и время, когда мы готовы далее обсуждать детали.
P.S.
Ищем ответственного надежного партнера, заинтересованы в долгосрочном и выгодном сотрудничестве.
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