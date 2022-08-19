Требуется разместить 20-30 ссылок на активных украинских форумах. Для каждой ссылки необходимо создать объемный ответ, упомянув компанию и предоставив ссылку. Живые ссылки должны оставаться активными минимум неделю. Оплата 30 грн за ссылку. Отчет в формате Excel с указанием всех деталей размещения.
Нужно собрать частотность 700к ключей
Есть 700к ключей. Нужна частотность с гугл адвордс либо с ahrefs search volume + KD.
Оплата по факту либо БС
Заявки фрилансеров
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